Dr. Konstatin Sauer ist interimsweise neuer CEO des ZF-Konzerns. Der Finanzvorstand folgt auf Dr. Stefan Sommer, der gemeinsam mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Franz-Josef Paefgen zu dem Entschluss gekommen ist, die Zusammenarbeit zu beenden.

Aufsichtsrat beruft in Kürze Nachfolger

Der ZF-Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Franz-Josef Paefgen dankte Dr. Sommer "für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit für das Unternehmen." In den gut fünf Jahren seiner Tätigkeit hätte Dr. Sommer das Unternehmen tatkräftig weiterentwickelt. Paefgen betonte, dass ein Nachfolger des CEO schon bald vom Aufsichtsrat berufen werde. Bis dahin werde Dr. Sauer die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden übernehmen. "Als Vorstandsmitglied für Finanzen, IT und die M&A-Aktivitäten von ZF ist er ein Stabilitätsgarant und genießt unser volles Vertrauen", so der Aufsichtsratsvorsitzende.