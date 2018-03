WERKSTATT aktuell-Symposien

Neue Technologien verändern das Servicegeschäft

Die neue Veranstaltungsreihe des Fachmagazins WERKSTATT aktuell zeigt auf, wie führende Experten aus dem Service- und Aftersales-Geschäft auf die Trends reagieren. Die beiden Tagesveranstaltungen finden am 26. April 2018 bei Stegmaier Nutzfahrzeuge in Kirchberg/Jagst und am 15. Mai 2018 im Mercedes-Benz Nutzfahrzeug Center Langenhagen statt. Am Ende des Artikels geht´s zur Anmeldung.