Der Grund für seinen Weggang ist laut Taucke privat. Er wolle künftig räumlich näher bei seiner Familie sein, heißt es in einer Mitteilung. "In den nächsten zwölf Monaten wird Carsten Taucke das Geschäft mit dem für ihn typischen starken Engagement und ergebnisorientierten Fokus weiter aktiv und voll verantwortlich führen", sagt Marius Swanepoel, CEO der globalen Logistikdivision Imperial Logistics. Zum Nachfolger ließ Imperial nichts verlauten. Taucke werde sowohl an der Nachfolge und an der Übergabe seiner Aufgaben beteiligt sein.

Taucke, der seit 2015 Vorsitzender der Geschäftsführung von Imperial Logistics International ist, kam 2010 zum Unternehmen. Zunächst fungierte er als Mitglied der Geschäftsführung der Imperial Reederei. 2011 übernahm er den Vorsitz der Geschäftsführung der Imperial Shipping Holding und wurde zugleich Mitglied der Geschäftsführung von Imperial Logistics International.