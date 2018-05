Dazu will die VW-Tochter bis Juni 2019 im ganzen Land 500 Stationen mit etwa 2.000 Schnellladesäulen installieren. Damit erreicht der Konzern unter anderem die 17 größten Metropolen der USA. Ein großer Teil der Stationen werde sich bei Walmart-Filialen in Autobahnnähe finden. Laut VW ist die mögliche Ladeleistung wesentlich höher als bei anderen Produkten. In einer Minute soll demnach genug Strom für 30 Kilometer Fahrt in die Batterien fließen. Gleichzeitig ändert sich der Kopf an der Spitze von Electrify America. Wie das Unternehmen mitteilt, wird Marc McNabb das Unternehmen verlassen. Auf ihn folgt Giovanni Palazzo als CEO, der bereits zuvor in der Volkswagen Gruppe für die E-Mobilität zuständig war.

Verpflichtungen aus der Diesel-Affäre

Mit dem Projekt erfüllt VW den Vertrag, der den Konzern nach der Diesel-Affäre dazu verpflichtet, in den nächsten Jahren zwei Milliarden US-Dollar (etwa 1,7 Milliarden Euro) in die Elektrifizierung der Vereinigten Staaten zu investieren. Davon gehen laut Electrify America zunächst 800 Millionen nach Kalifornien. Dort ist schon jetzt die E-Mobil-Dichte am höchsten. Die übrigen 1,2 Milliarden fließen in die restlichen 49 Bundesstaaten.

Stromer auch bei leichten Nutzfahrzeugen im Fokus

Zwar mag ein Auslöser für die Investitionen der Diesel-Skandal und die damit verbundenen Auflagen sein. Allerdings plant VW auch beim Produktportfolio, sich deutlich in Richtung Elektroantrieb zu orientieren. Davon zeugt nicht zuletzt der batterieelektrische VW e-Crafter, der später im Jahr auf den Markt kommt. Und auch sonst dürfte die Marschrichtung bei der Transporter-Division Volkswagen Nutzfahrzeuge für kommende Fahrzeuggenerationen stramm in Richtung Plug-in-Hybrid und batterieelektrische Fahrzeuge gehen.