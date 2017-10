In Hamburg hat der neue Stromer seine Weltpremiere gefeiert. Bereits 2018 wird eine Pilotflotte in Kundenhand auf die Straße gehen. Ab 2020 wird das Fahrzeug dann laut VW in Serie zu haben sein.

Der e-Delivery basiert auf derselben Plattform des Delivery mit Verbrennungsmotor. Statt eines Diesels haben die Ingenieure hingegen eine E-Maschine und Lithium-Ionen-Akkus verbaut. Während der Motor 80 kW leistet, soll die Batterie genug Strom für eine Reichweite von 200 Kilometern speichern. Bereits nach 15 Minuten an der Ladestation ist der Akku laut VW wieder zu 30 Prozent geladen. Der Stromer tritt mit neun bis elf Tonnen Gesamtgewicht an. Je nach Konfiguration sind damit 4,5 bis 6,7 Tonnen Nutzlast möglich. Obendrein wird der e-Delivery die hauseigene Telematikbox von Rio an Bord haben.

Wie auch der konventionelle Delivery zielt der e-Delivery zunächst auf Brasilien und den ganzen südamerikanischen Markt ab. "Es besteht eine große Chance, das Fahrzeug auch in Europa zu sehen", wahrsagt VW Truck & Bus CEO Andreas Renschler.