Das neue Batteriesystem, welches optional für den Volvo FH und den Volvo FM erhältlich ist, besteht aus zwei unabhängigen Batteriesätzen: einem Satz Blei-Säure-Batterien zum Starten des Motors sowie einem Satz Gelbatterien (Kapazität 210 Ah) für alle elektrischen Verbraucher im Fahrerhaus. Da die Starterbatterie ausschließlich zum Starten des Motors dient, haben die übrigen Stromverbraucher keinen Einfluss auf sie.

Mehr Komfort für den Fahrer

"Der Fahrer profitiert von mehr Komfort und besseren Wohnbedingungen und hat die Gewissheit, dass genug Strom für seine Bedürfnisse vorhanden ist. Dass er die Starterbatterien leerzieht, ist praktisch ausgeschlossen", sagt Samuel Nerdal, Produktmanager für elektrische und elektronische Komponenten bei Volvo Trucks.

Die zusätzliche Geltechnologie deckt den immer größeren Energiebedarf ab, der beispielsweise durch Standheizung und -kühlung, Kühlbox, Mediensystem oder private Geräte entsteht.

Durchschlafen in kalten Winternächten

"Die Vorteile kommen vor allem im Fernverkehr und in sehr heißen oder kalten Klimaregionen zum Tragen. Selbst in Winternächten kann der Fahrer sorgenfrei durchschlafen, ohne mitten in der Nacht aufstehen zu müssen, um den Motor anzulassen und die Batterien aufzuladen", erklärt Samuel Nerdal.

Die neuen Gelbatterien sollen deutlich langlebiger als herkömmliche Blei-Säure-Batterien sein und mehr Ladezyklen ermöglichen. Sie können im Heck oder mit den Blei-Säure-Batterien in einem gemeinsamen Batteriekasten verbaut werden.