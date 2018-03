Gleichzeitig blickt das Werk Poznan auf ein Rekordjahr 2017 zurück. Demnach rollten dort rund 165.000 Caddy vom Band, ein Plus von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und so viele wie nie zuvor seit der Gründung des Werks im Jahr 1993. Seit 2003 wird in Poznan die dritte und vierte Generation des Caddy gebaut. Neben dem Hochdachkombi produziert VW in Poznan die Nutzfahrzeugvarianten der T-Baureihe. In der Region arbeiten laut Unternehmensangaben knapp 11.000 Menschen für VW, davon etwa 2.700 im benachbarten Crafter-Werk.