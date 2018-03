Auf den Zug passen laut TX Logistik (TXL) bis zu 36 Ladeeinheiten. Geladen habe er hauptsächlich Megatrailer, die in Richtung Rumänien unter anderem mit Komponenten für die Automobilindustrie und in Richtung Deutschland mit Einrichtungsgegenständen und anderen Konsumgütern beladen seien. Der italienische Logistikdienstleister Arcese und der rumänische Transporteur Dunca Expeditii zählen demnach zu den Hauptkunden.

Die Route führe vom CTS Container-Terminal in Köln-Niehl über Würzburg und Passau durch Österreich und Ungarn zum Trade Trans Terminal in Curtici, wenige Kilometer von der ungarischen Grenze entfernt. "Mit der Verbindung Köln–Curtici schaffen wir in unserem Netzwerk einen neuen Korridor zwischen West- und Osteuropa", erklärt Berit Börke, Vertriebsvorstand bei TXL. Mit der Relation werfe das Unternehmen auch ein Auge auf den türkischen Markt. Es handelt sich um die erste TXL-Verbindung zwischen Deutschland und Rumänien.