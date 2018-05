Im Labor samt Testareal in Málaga entwickelt und testet Dekra Prüfszenarien für V2X-Technologien (vehicle-to-x). Das Testareal umfasst laut Dekra einen 90 Meter langen Testtunnel sowie eine simulierte Stadtlandschaft. Dort prüft das Unternehmen Sicherheitssysteme wie Kollisionswarngeräte, Notbremsassistenten oder kommunizierende Straßeninfrastruktur. Mit der Autorisation als Omni-Air Testlabor kann Dekra V2V-Geräte prüfen, die auf dem Kurzstreckenkommunikationsstandard DSRC basieren. Ziel ist es, so Dekra, sicherzustellen, dass Produkte von Herstellern und Zulieferern den Industriestandards und –spezifikationen entsprechen und so eine sichere Kommunikation gewährleisten.