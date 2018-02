Trends bei der Wiedervermarktung von gebrauchten Nutzfahrzeugen

Bernd Grüninger, Leiter Produktmanagement Schadengutachten, DEKRA Automobil GmbH



Download steht derzeit noch nicht zur Verfügung



Marktentwicklung und -chancen aus der Perspektive eines führenden Fahrzeugbauers

Ingo Geerdes, Mitglied der Geschäftsführung, Head of Key Account Management Krone-Used & Krone Fleet, Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co.KG

Vortrag Download





Die Rolle eines unabhängigen Händlers bei der Vermarktung von gebrauchten Lkw und Trailern

Barent Boom, Einkauf, Kleyn Trucks BV

Download steht derzeit noch nicht zur Verfügung





Neue Spielregeln für die Bilanzierung erfordern neue Modelle für Miete und Leasing

Sven Dohemann, Direktgeschäft Central & West Europe, De Lange Landen Leasing

Download steht derzeit noch nicht zur Verfügung





Vermarktung von gebrauchten Nutzfahrzeugen aus der Sicht einer Flotte

Dieter Jung, Leiter Fahrzeugvermarktung, Deutsche Post Fleet GmbH

Vortrag Download





Lkw mit elektrischem Antrieb in der Wiedervermarktung

Reto Leutenegger, Sales Manager, E-FORCE ONE AG

Vortrag Download



Mehrstufiges Vertriebskonzept für Baumaschinen und Nutzfahrzeuge

Matthias Ressel, Regional Sales Manager D/A/CH, Construction & Transportation, Ritchie Bros.Auctioneers GmbH

Vortrag Download





Out of the Box: Vermarktungsstrategien für gebrauchte Flurförderfahrzeuge



Dirk Kahlert, Senior Director Region North, Linde Material Handling GmbH

Vortrag Download

Film Download

Mobile Zustandsdokumentation im Vermietgeschäft und bei der Fahrzeugannahme sorgt für Transparenz und Vertrauen

Andreas Lahne, Gebrauchtwagenmanagement Nutzfahrzeuge, DEKRA Automobil GmbH

Vortrag Download