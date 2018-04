Bis elektrifizierte Antriebe im Fernverkehr bestehen können, scheint es noch ein langer Weg. Wenn die Lastzüge ihre Fracht über hunderte, wenn nicht gar tausende Kilometer transportieren müssen – und sich dabei auch noch in knappen Zeitfenstern bewegen, die lange Standzeiten unmöglich machen – sind batterie-elektrische Konzepte zumindest aktuell nicht gerade das Mittel der Wahl.

Die Fahrzeugbatterien müssten Unmengen an Energie speichern und im Zweifel innerhalb weniger Stunden, wenn nicht gar Minuten wieder aufgeladen werden können. Tesla beispielsweise will dieses Problem behoben haben und spricht in Sachen Semi-Truck von sagenhaften Reichweiten. Aktuell aber kann man den Lkw zwar reservieren, aber Tesla ihn noch lange nicht liefern. Lang also lebe der Diesel? Nicht unbedingt, denn andere Speichermedien könnten die E-Motoren zum Laufen bringen. Wasserstoff zum Beispiel, mit dessen Hilfe in einer Brennstoffzelle elektrische Energie gewonnen werden kann.

Und auch was die Einsatzgebiete der Fahrzeuge angeht, ist das Lkw-Segment breit aufgestellt: Neben dem Fernverkehr bewegen sich die Lastwagen in unterschiedlichsten Gewichtsklassen auch im regionalen Überlandverkehr – und in der City-Logistik. Hochspannende Entwicklungen unterschiedlichster Hersteller sorgen gerade in diesen Klassen für einen bunten Angebots-Strauß.

Neben möglichen Fahrverboten in städtischen Gebieten sind auch die neuen, nur mit der Elektromobilität denkbaren Einsatzszenarios der Lkw ein Treiber der steigenden Nachfrage – ist der Lastwagen nämlich plötzlich flüsterleise, so ließe sich die Ware ja auch in der Nacht anliefern, ganz ohne den zeitfressenden Berufsverkehr.

Die eurotransport.de-Redaktion möchte Ihnen hier eine Übersicht geben über aktuell erhältliche Lkw mit elektrifiziertem Antriebsstrang.