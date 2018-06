Nach Möglichkeit sollte man gerade im Sommer nicht die Tür des Aufliegers öffnen, um eine Schadensanalyse zu machen – dadurch entsteht in den meisten Fällen erst der Schaden an der Ware. Oft reicht eine Meldung am Ende der Schicht, mitunter ist eine sofortige Reparatur erforderlich. Wer mit dem neuen ADAC Truckservice Prevention-Service unterwegs ist, hat solche Probleme nicht.

