Der Autohof Strohofer ist mal wieder fest in Fernfahrer-Hand: Schick herausgeputzte Trucks aus der Region und faszinierende Supertrucks aus ganz Deutschland und Europa glänzen zum Trucker- & Country-Festival auch am Pfingstmontag um die Wette.

Mit zwei US-Bühnentrucks von American Truck Promotion und weiteren Partnertrucks ist der FERNFAHRER im Rahmen seiner "Drive your Dream"-Tour in Geiselwind am Start. Moderator "Diesel Dieter" wird die Kids heute dazu mal wieder mit seinem berühmten Bonbon-Regen beglücken.

Neue Abo-Aktionen, stündliche Modell-Truck-Verlosung

Diverse Abo-Aktionen mit neuen Prämien und Shopangebote lohnen den Besuch – ebenso wie die stündliche (!) Verlosung eines Truck-Modells von herpa, das auf beeindruckende Weise die Geschichte des Bieres veranschaulicht. In Geiselwind zum ersten Mal überhaupt lässt sich außerdem der neue FERNFAHRER-Partnertruck der Spedition H.D.T.V. mit Scania Hauber begutachten.

Zahlreiche Eindrücke aus Geiselwind findet Ihr in unserer Fotogalerie. Klickt euch rein und kommt vorbei! Wir vom FERNFAHRER-Team freuen uns auf euch.