Dass Reifen nicht nur rund und schwarz sind, ist längst eine Binsenweisheit. Dass aber jede Menge Einsparpotenzial im Reifen liegt, das ist nicht allen Spediteuren und Fuhrparkleitern immer gleich bewusst. Rollwiderstand, Nasshaftung, Langlebigkeit, Runderneuerbarkeit und schließlich der Preis sind Parameter, die die richtige Entscheidung zur Reifeninvestition beeinflussen. Und wer dann bei seinem Reifenlieferant auch noch auf Reifenmanagement setzt, muss ganz genau hinschauen, mit wem er zusammenarbeiten will.

Premiere des Nutzfahrzeug- und Flottenbereich

Mit dem TIRE Fleet Magazine wollen wir Sie nicht nur auf diese Thematiken einstimmen, sondern Sie auch mitnehmen auf eine neue Messe. The Tire Cologne ist die Nachfolgerin der Reifen Essen. In diesem Jahr ist die Branche von der Ruhr an den Rhein gezogen – und will mit neuen Themen glänzen. So wird es erstmals auch einen eigenen Nutzfahrzeug- und Flottenbereich geben.

TIRE Fleet Lounge

Der ETM Verlag veranstaltet im Auftrag der Messe die TIRE Fleet Lounge, der Treffpunkt für alle, die sich um den Einsatz von gewerblichen Fahrzeugen kümmern. Neben zahlreichen Fachreferaten bietet die Lounge auch die Chance, das persönliche Netzwerk zu erweitern. Deshalb: Informieren Sie sich aus erster Hand, wo die Reifenbranche hinrollt und besuchen Sie die TIRE Fleet Lounge – es wird sich lohnen. Melden Sie sich rechtzeitig an unter: etmevents.de/tirefleetlounge

Hintergrund

Das Sonderheft mit einer Auflage von 100.000 Exemplaren richtet sich an Lkw-, Omnibus-, Transporter- und Pkw-Flottenmanager und ist in den Trägerobjekten trans aktuell (09/18), lastauto omnibus (05/18) und firmenauto (05/18) beigelegt. Auf der Homepage der Koelnmesse wird ergänzend dazu das Sonderheft als E-Paper zum Download bereitstehen. Das E-Paper erhalten Messebesucher und interessierte Leser zum Erscheinungstermin des TIRE Fleet Magazine am 14. April 2018 auch auf www.etm.de/thetirecologne – nebst aktuellen Meldungen zur Messe.