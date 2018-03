Bald ist wieder Reifenwechselzeit und jeder weiß, dass man bei Neureifen die Radmuttern nachziehen muss. Auf ein paar Kilometer früher oder später kommt es dabei doch nicht an? Falsch! Nimmt man es mit dem Nachziehen der Radmuttern nicht so genau, kommt es durch immer stärkeren Abrieb sehr schnell zu einem verschlissenen Achstrumpf. Dieser besonders teure Schaden fällt in die Kategorie: Kleine Ursache, große Rechnung.

