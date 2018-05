Das jüngste Unternehmen war Kubikx, das erst seit diesem Jahr operativ arbeitet. Die Tochter von Schmitz-Cargobull (SCB) sei ein "Start-up mit 125 Jahre Erfahrung", so Andrej Kasper, verantwortlich für Business Development. CTO Till Juchheim sieht Kubikx in der Rolle des "Company Builders": Ideen generieren, ausprobieren und in einen erfolgreichen Prozess packen – und zwar in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut, den Experten von SCB und interessierten Partnern. Und so nah wie möglich am Kunden.

