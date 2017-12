Die LGI Logistics Group International wird ab Sommer 2018 Teile der europäischen Distribution für Panasonic-Produkte steuern – vor allem aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik. Dazu übernimmt LGI die bestehende Distribution in Erfurt mit rund 130 Mitarbeitern vom vorherigen Logistik-Dienstleister. Zuvor war dort Eurogate Warehousing & Distribution für Panasonic tätig. Im März 2014 hatte der Logistikdiensleister dann Insolvenz angemeldet.

Von den 50.000 Quadratmeter Logistikfläche in Erfurt aus werden vor allem Produkte der Unterhaltungselektronik in Europa vertrieben. Auch ein Team in Hamburg, das sich um administrative Vorgänge wie Zoll oder Transportsteuerung kümmert, wird künftig Teil von LGI und damit für Panasonic tätig sein. Zum Sortiment gehören mehr als 4.000 Artikel – vom Haarschneider und Rasierer über Fernseher bis hin zu Wärmepumpen. Darüber hinaus leistet LGI nach eigenen Angaben Zusatzdienstleistungen wie Set-Bildungen, Verpackung, Qualitätskontrollen oder Nacharbeiten. Eine Geschäftsbeziehung von LGI zu Panasonic besteht erst seit Kurzem: Seit Anfang November 2017 übernimmt LGI auf einzelnen Relationen Transporte für Panasonic.