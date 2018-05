Der Südtiroler Logistikdienstleister Fercam stärkt seine Präsenz in Deutschland durch einen neuen Standort in Berlin. Damit möchte Fercam weiterhin auf das Prinzip Kundennähe und Servicequalität setzen.

Seit April 2018 sind in Berlin drei neue Mitarbeiter für die Transportabwicklung und Betreuung der Kunden vor Ort tätig. Neben Hamburg, Köln und München ist Fercam nun mit vier Standorten deutschlandweit vertreten und baut seine Position am Markt weiter aus.

„Mit der neuen Niederlassung reagieren wir auf die Bedeutung des stetig wachsenden Marktes in und um Berlin, wo wir nun noch näher am Kunden sind. Wir legen Wert auf eine enge Kundenbindung und kurze Wege. Durch unsere neuen Mitarbeiter in Berlin sind wir in der Lage, noch schneller auf die Anforderungen der Unternehmen einzugehen und eine umfassende und kompetente Kundenbetreuung zu garantieren“, erklärt Hansjörg Faller, Verantwortlicher Freight Management FTL (Full Truck Load).

Osteuropa und Benelux-Staaten

Von Berlin aus werden vor allem die Verkehrsrelationen Richtung Osteuropa und Benelux-Staaten sowie deutschlandweite Verkehre gefahren. Sehr viele in der Gegend um Berlin ansässige Produktionsbetriebe im Lebensmittel- bzw. Chemiesektor, die als langjährige Kunden von Fercam betreut werden, haben ihre Absatzmärkte auch im Osten Europas.

Ganz im Sinne der Mehrsprachigkeit, auf die bei Fercam besonderer Wert gelegt wird, handelt es sich bei zwei der neuen Mitarbeitern um Fachkräfte polnischer oder russischer Muttersprache mit einschlägiger Erfahrung im Bereich Charterverkehre, die vor allem die Ostverkehre betreuen werden.

Neuer Geschäftsführer der Niederlassung Berlin ist Hans Wagner, der eine mehrjährige Erfahrung in der Disposition und Transportabwicklung hat. Die Gesamtverantwortung für das Fercam-Geschäft in Berlin hat der Geschäftsführer der Fercam Deutschland in Köln, Ingo Rieber.



Das Unternehmen Fercam wurde 1949 gegründet. Die Lagerfläche beträgt 1.200.000 Quadratmeter. 2000 Mitarbeiter erwirtschafteten 2017 einen Umsatz von rund 730 Millionen Euro.