Die Plane wird nach Angaben des VSH um das Fahrzeug herum ausgelegt und ist in verschiedene Farben unterteilt. Auf der Plane stehe der Einstellungshinweis in spiegelverkehrter Schrift. Auf diese Weise könne der Fahrer lesen, welcher Teil der Plane in welchem Spiegel zu sehen sein muss. "Es gehört zu den Aufgaben des Verbandes, sich für eine optimale Ausbildung der Berufskraftfahrer einzusetzen, um damit auch die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen", erklärt Maren Hering vom VHS den Schritt.