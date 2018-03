Neben den Robotern LocusBots und Sawyer und Augmented-Reality-Brillen, die den Lagerarbeitern bei DHL das Leben einfacher machen sollen hat der Bereich DHL eCommerce das neue Konzept DHL Parcel Metro an den Start gebracht. Metro arbeitet laut DHL als virtuelles Liefernetzwerk. In Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Kurieren und Crowdsourcing-Anbietern will DHL maximale Flexibilität und Kapazität auf der letzten Meile garantieren. Einzelhändler profitieren dadurch, dass sie ihren Kunden eine breite Palette von Liefermöglichkeiten anbieten können, der Kunde bekomme eine nahtlose Liefererfahrung, kann seine Sendung in Echtzeit mobil verfolgen und dem Kurier Sonderwünsche mitteilen. So könne der Kunde beispielsweise einen neuen Liefertermin vereinbaren. Im Detail beginnt die Lieferkette mit der Bestellung des Kunden. Darauf bereitet der Händler das Paket vor und versieht es mit einem Label. Ein DHL-Partner nimmt das Päckchen in Empfang. Bei DHL werden alle Sendungen konsolidiert. Dann geht es weiter auf einer festgelegten Route – Versender und Empfänger werden benachrichtigt. Nachdem der Empfänger das voraussichtliche Lieferdatum erhalten hat, kann er die Sendung tracken und dem Kurier bis zur Lieferung Instruktionen übermitteln. Am Schluss kann der Kunde die Liefererfahrung noch bewerten.

Liefererfahrung steht für Kunden im Fokus

"Online-Händler erkennen heute zunehmend, dass die Kundenzufriedenheit – und damit die Kundenloyalität – mit der Qualität der Abwicklung und Lieferung von Bestellungen steht und fällt", sagt Charles Brewer, CEO von DHL eCommerce. "Mit der Digitalisierung unseres Service-Angebots wollen wir einen Mehrwert für unseren Kunden, unsere Mitarbeiter und unsere Aktionäre schaffen." Für den Großteil der E-Commerce-Kunden ist laut DHL die Zustellung ein wesentlicher Teil der Online-Einkaufserfahrung. "DHL muss ihnen daher Services anbieten, die nicht nur ihren Anforderungen entsprechen, sondern auch einheitliche Qualitätsstandards erfüllen", sagt Lee Spratt, CEO von DHL eCommerce für die Region Americas. DHL Parcel Metro biete diese einheitlichen Standards. DHL bietet den Dienst ab sofort in Chicago, New York und Los Angeles an. Im Laufe des Jahres folgen demnach Dallas, Atlanta, San Francisco und Washington DC. Wann DHL Parcel Metro nach Europa kommt ist bisher nicht bekannt.