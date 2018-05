Nach Rhenus-Angaben besteht die Sammelgut-Kooperation von Erka und Rhenus in Polen schon seit 1. März. Beide Firmen, so heißt es in der Mitteilung, profitieren so von einer Erweiterung ihrer Netzwerke zur weiteren Geschäftsentwicklung. "Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, den Bestands- und zukünftigen Kunden beider Unternehmen tägliche Sammelgutverkehre in beide Richtungen anzubieten", sagt Artur Tomaszewski, Leiter Internationale Sammelverkehre bei Rhenus Logistics in Polen.

Vor dem Transport wird dabei das Stückgut am Rhenus-Lagerstandort in Breslau sowie am Erka-Standort in Stuttgart gesammelt. Auch die letzte Meile zum Endkunden wird durch Rhenus Polen beziehungsweise dem mittelständischen Speditionsunternehmen organisiert.

Transportiert werden im Rahmen der Kooperation etwa Güter wie Möbel, Industriegüter und Chemikalien. Je nach Herkunft und Destination der Güter variiert die Transitzeit laut Rhenus zwischen 48 und 72 Stunden.



Innerhalb der Rhenus-Gruppe ist Polen nach dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden nach Unternehmensangaben bereits die dritte Landesgesellschaft, die mit Erka kooperiert.