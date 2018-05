Public Viewing im Betrieb

Was Speditionen beachten sollten

Bei der Fußball-WM vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 in Russland gibt es in den Stadien viel zu bejubeln – und auch außerhalb. Denn in vielen Betrieben schauen die Mitarbeiter die Spiele gemeinsam am Bildschirm an – Public Viewing im Unternehmen sozusagen. Wie die bisherigen Weltmeisterschaften gezeigt haben, verfahren auch einige Speditionen so. „Gemeinsames Fußballschauen mit Kollegen stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl“, betont beispielsweise Marcel Steinmüller von der Egetrans Internationale Spedition gegenüber trans aktuell.