Der neue Ganzjahresreifen Pirelli Cinturato All Season Plus ist laut Hersteller der ideale Pneu für alle, die im Geschäftswagen in Regionen mit milden Wintern und viel in der Stadt unterwegs sind. Dank des hohen Silika-Anteils biete er Stabilität in einem breiten Temperaturbereich. Details dazu gibt es in Halle 6 an den Ständen A020, A021 und B029.