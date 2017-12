Im Mittelpunkt der Kooperation steht die Spezialisierung von Pakadoo auf die Zustellung von Privatpaketen direkt in die Unternehmen. Das Unternehmen ist ein Corporate Start-up des Logistikdienstleisters LGI aus Herrenberg. Laut einer Mitteilung sieht Hermes in der Zusammenarbeit die Möglichkeit, Transportfahrten zu Privatkunden zu bündeln und dadurch Emissionen und Kosten einzusparen sowie Engpässe in der letzten Meile zu minimieren.



Im Rahmen eines Pilotversuchs, der im November gestartet ist, soll außerdem definiert werden, ob und wie Pakadoo und Hermes Prozesse gemeinsam optimieren können und ob es weitere gemeinsame Services gibt, die die Partner entwickelt und vermarkten können. Ebenso soll einer Mitteilung zufolge die Möglichkeit zur Integration von IT-Plattformen und –Apps von Pakadoo und Hermes geprüft werden.