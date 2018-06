An einer regulären Haushaltssteckdose dauert es demnach sechs bis acht Stunden, bis der Akku wieder voll ist. Die Höchstgeschwindigkeit des Paxster beträgt 45 km/h. Der speziell für die Brieflogistik entwickelte Transporter wurde laut Postcon bereits in Essen getestet und muss sich nun in Moers im Praxiseinsatz beweisen. "Durch die Wendigkeit des Paxster ist das Aussteigen an vielen Briefkästen nicht mehr notwendig", sagt Olaf Rekittke, Chief Distribution Officer Postcon. "Und wenn doch, geht das ohne Stufen und Türen ganz einfach, auch auf der Gehwegseite." Die Briefsendungen sind vor und hinter dem Fahrersitz untergebracht und schnell zu erreichen. Eine Kabine mit Panoramafenster schützt den Fahrer vor Wind und Wetter.