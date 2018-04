Als neuer Partner der Stückgutspedition aus Hauneck hat Paul Weidlich in Abstimmung mit den weiteren Partnern in Schleswig-Holstein und Hamburg für 24plus bereits im März das Nahverkehrsgebiet im Südosten Holsteins übernommen. Laut 24plus könne sich die Ferdinand Heinrich Logistik aus Harburg dadurch wieder verstärkt auf die Metropolregion Hamburg konzentrieren, der 24plus-Partner 1711 Transit Transport& Logistik sei fortan für den Norden Schleswig-Holsteins verantwortlich. In Kürze soll Weidlich auch das 24plus-Regionalhub Norddeutschland in Garbsen bei Hannover ansteuern und weitere Direktverkehre nach Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern aufbauen. Nach Angaben von 24plus hat das mittelständische Speditionsunternehmen im Nahverkehr 20 und im Fernverkehr zehn weitere Einheiten im Einsatz.

Der Stückgutkooperation zufolge gab es bereits zum Jahreswechsel 2017 auf 2018 einige Veränderungen in der Partnerlandschaft. Das Verkehrsunternehmen Andreas Schröder aus Hermsdorf, das bereits Partner des Stückgutnetzwerks Online Systemlogistik ist, ersetze im Rahmen der strategischen Kooperation von Online Systemlogistik und 24plus die Niederlassung Reichenbach der d+s logistic und übernimmt seither für 24plus die Verteilung und Beschaffung von Stückgütern in Ostthüringen und im Vogtland. Eine weitere duale Partnerschaft in den Netzen von 24plus und Online Systemlogistik gibt es seit dem Jahreswechsel 2017 auf 2018 in Göttingen: Dort trat der Online-Partner Krüger Internationale Spedition an die Stelle des Unternehmens Hermann Weber, das insolvenzbedingt das 24plus-Netz verließ. Zur Abrundung der Nahverkehrsgebiete in Thüringen nahm 24plus nach eigenen Angaben zudem die Niederlassung Gotha der Reimer Logistics auf.

In Summe sind bei 24plus aktuell 67 Partner in das Systemnetz integriert, davon 48 Partner in Deutschland, 18 in Europa und ein Partner für weltweite Seefrachtgeschäfte.

Im Bild (v.l.): Uwe Müller (Robert Müller, Sprecher des Aufsichtsrates von 24plus), Benjamin Clasen (geschäftsführender Gesellschafter Paul Weidlich Lübeck), Ole Denker (Prokurist Paul Weidlich Lübeck), Peter Baumann (24plus-Geschäftsführer).