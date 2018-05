Zuerst Warnblinklicht anschalten und den Lkw sicher abstellen. Motor ausschalten, Warnweste anlegen und das Fahrzeug auf der rechten Seite (Beifahrerseite) verlassen. Stellen Sie Warndreiecke vor und nach dem Pannenort auf; sichern Sie zusätzlich mit Leitkegeln und Warnleuchten. Informieren Sie sich so genau wie möglich über Ihren Standort. Die weißen Tafeln (Stationszeichen) im Grünstreifen oder an der Leitplanke geben Hinweise. Dann erst per Handy oder Notrufsäule den Pannennotruf (0800 524 80 00) absetzen. Laufen Sie nicht auf der Fahrbahn, sondern ausschließlich hinter der Leitplanke. Bleiben Sie nicht im Fahrzeug sitzen. Reparieren Sie niemals auf dem Pannenstreifen ohne Absicherung, sofern Sie auf der Fahrbahn agieren müssen. Immer vorher die Polizei informieren.

