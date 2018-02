Der ETM-Verlag startet eine Omnibus-Offensive im Fachmagazin lastauto omnibus sowie auf eurotransport.de. Schon seit seiner Gründung 1924 behandelt das europaweit anerkannte Fachmagazin "Das Lastauto" Busthemen auf technischem Expertenniveau. Nun hat die Redaktion von lastauto omnibus seine Test & Technik-Kompetenz mit dem Busexperten Thorsten Wagner nochmals deutlich gestärkt. Wagner wird darüber hinaus Mitglied der renommierten "International Bus & Coach Competition"-Jury um Gründer Wolfgang Tschakert, ebenfalls langjähriger lastauto omnibus-Autor.

lastauto omnibus gehört künftig zur IBC-Jury

Der europaweit als fundierter Bus-Vergleichstest anerkannte IBC findet jährlich statt und bringt in diesem Jahr die äußerst interessante Klasse der 13 Meter langen, maximal auf Wirtschaftlichkeit getrimmten Zweiachs-Reisebusse zusammen, die mit der neuen 19-Tonnen-Zulassung nochmals deutlich an Attraktivität gewinnen (der Test erscheint voraussichtlich in lastauto omnibus 9/18 am 11. August 2018). Zum Wettbewerberfeld zählen unter anderem spannende Newcomer wie der Mercedes-Benz Tourismo und der MAN Lion’s Coach. Die akribische Punktewertung berücksichtigt Themen wie Verbrauch, Effizienz und Servicefreundlichkeit genauso wie Bremswege, die Funktion der Sicherheitssysteme sowie die Leistungsfähigkeit von Connectivity- und Multimedia-Systemen.

Mehr Bus geht nicht: Online, Newsletter und Thorstens Bus-Blog

Als weiteres Highlight der Bus-Offensive werden auf eurotransport.de nun laufend aktuelle Busnachrichten online gehen und jeden Mittwoch im Rahmen des neuen Bus-Newsletters versendet. Mit von der Partie sind Unternehmensnachrichten genauso wie Fahrzeugneuheiten oder politische Entwicklungen, die den Bereich ÖPNV, Fernbuslinien oder neue Mobilität betreffen. Besonderes Augenmerk werden die Redakteure dabei auf die Themen Elektromobilität, Connectivity und Mobility-Service legen. Aber auch ausführliche Interviews mit Branchengrößen werden so ihren Weg zum interessierten Leser finden.

Neu ist auch der Bus-Blog von lastauto omnibus-Experte Thorsten Wagner. Der Meinungsbeitrag zu wichtigen Branchenthemen erscheint jede Woche neu auf eurotransport.de und spiegelt fundierte Fakten aus der Branche an der dezidierten Meinung des Experten zu den Themen Technik, Lust und Frust des Fahrers, neue Wege in der Mobilität und vieles mehr wider. In seinem ersten Blog macht sich Wagner über den akuten Fahrermangel Gedanken und skizziert, was das Berufsbild des Busfahrers heute noch ausmachen könnte. Wer will, kann natürlich mit dem Autor und anderen Interessierten online oder in Facebook über die angesprochenen Themen intensiv und kritisch diskutieren. Werden Sie also noch heute Teil der Buswelt von eurotransport.de!

