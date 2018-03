Giesen war in der Vergangenheit in Geschäftsführungsfunktionen bei Hofmeister & Meincke, PV Automotive und Auto Teile Unger tätig. Bei Europart war er seit 2014 für den Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz und seit 2017 zudem für Belgien, die Niederlande und Luxemburg verantwortlich. Diese Position übernimmt nun Michael Vennemann, der zuletzt den Vertrieb in Westdeutschland leitete.