Marco Reichwein übernimmt ab 1. Januar 2018 die Position des Geschäftsführers bei Schmitz Cargobull Telematics. Der Branchenkenner kommt vom Nutzfahrzeugvermieter, wo er als Vorsitzender der Geschäftsführung tätig war. Der studierte Betriebswirt war zudem unter anderem als Vorsitzender des Management-Boards für Volvo Financial Services für das Service Center South (Frankreich, Spanien und Italien) mit Sitz in Brüssel zuständig.

Der bisherige Geschäftsführer von Schmitz Cargobull Telematics Karl-Heinz Neu wechselt an die Spitze des Start-ups Kubikx. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Trailerherstellers aus Horstmar. Neu soll dort das neue Geschäftsfeld Digital Business“ aufbauen und die digitale Transformation in der Logistik- und Transportbranche mitgestalten. Die neue Gesellschaft nimmt im ersten Quartal 2018 in Berlin und Münster das operative Geschäft auf.

Kubikx: Innovative Lössungen fürs Flottenmanagement

Ziel von Kubikx ist es, innovative Lösungen für Flottenmanagement, Transport und Logistik entwickeln. "Dabei fangen wir nicht bei null an. Wir können auf Erfahrungen in den Bereichen Fertigung und Value Added Services bauen", erklärt Andreas Schmitz, Vorstandsvorsitzender von Schmitz Cargobull. Dabei werde Kubikx nicht nur für die Muttergesellschaft tätig sein, sondern unabhängig vom Aufliegerhersteller individuelle Lösungen für verschiedene Kunden kreieren. "Die Dynamik des Start-ups soll auch unserem Kerngeschäft neue Impulse und zusätzlichen Schwung verleihen", sagt Schmitz.