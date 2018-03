Neu bei Goodyear

Runderneuerte Trailer-Reifen in HL-Ausführung

Reifenhersteller Goodyear bietet erstmals runderneuerte Trailer-Reifen in High-Load-Ausführung an. Die heißrunderneuerten Pneus in der Standardgröße 385/65 R22.5 sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.