Seit kurzem ist der Logistikdienstleister Militzer & Münch mit einem Standort in Sprockhövel nahe Wuppertal vertreten. Von dort aus bedient das Schweizer Unternehmen mit Haupsitz in St. Gallen vor allem Kunden aus dem Ruhrgebiet. Schwerpunkt der Transporte sind die Balkan-Staaten, das Team bedient aber auch alle anderen Relationen in den Bereichen Landverkehre, Luft- und Seefracht.

Einen neuen Großauftrag kann das Militzer & Münch Team in Deutschland bereits vorweisen: Für eine international tätige Baumarktkette beliefert der Dienstleister deren Filialen in Slowenien, Kroatien und Bosnien. Die Mitarbeiter in Sprockhövel organisieren dbaei die komplette Supply Chain von der Abholung bis zur Anlieferung. Zudem wickeln sie die Retouren ab.

Insgesamt umfasst das Netz von Militzer & Münch in Deutschland nun 16 Standorte: neun Road- sowie sieben Sea- und Air-Niederlassungen.