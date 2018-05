Mitten im brasilianischen Bundesstaat São Paulo eröffnet Mercedes-Benz do Brasil das größte Lkw- und Bus-Testzentrum in Lateinamerika. Die 1,3 Millionen Quadratmeter große Anlage ist mit 16 verschiedenen Straßenprofilen ausgestattet und hat rund 20 Millionen Euro gekostet.

Das neue Nutzfahrzeug-Testzentrum in Südamerika wurde nach dem Vorbild des Erprobungs- und Versuchszentrums im Mercedes-Benz Lkw-Werk in Wörth gestaltet. Eigens für die Nachbildung der unterschiedlichen Straßenprofile hat ein mit 260 Sensoren bestückter Mercedes Actros im Vorfeld des Baus innerhalb von vier Monaten satte 16.000 Kilometer zurückgelegt.

Umfangreiches Investitionsprogramm

Daimler rechnet in Brasilien dank der wirtschaftlichen Erholung des Landes mit einem "deutlichen Anstieg des Lkw-Marktes". Bis 2022 wollen die Schwaben rund 600 Millionen Euro in ihre brasilianische Tochter investieren. Den Marktanteil von Mercedes-Benz do Brasil beziffert das Unternehmen im mittleren und schweren Segment auf 29,4 Prozent.