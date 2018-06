Dazu rüstet der Hersteller PSA seine Transporter-Brüder in der Variante als Doppelkabine mit einer umklappbaren Sitzbank in der zweiten Reihe aus. Grundsätzlich bietet der mit dem niederländischen Ausbauer Snoeks entwickelte Kastenwagen mit Doppelkabine Platz für bis zu sechs Personen. Dahinter warten dann je nach Fahrzeuglänge – PSA bietet Jumpy und Expert in den Varianten M und XL an – 3,2 oder 4,0 Kubikmeter auf Ladung. Mit umklappbarer Sitzbank wächst das mögliche Ladevolumen auf 4,7 und 5,5 Kubikmeter. Die Ladelänge nimmt auf 1.830 und 2.180 Millimeter zu. Ein Stahlrahmen mit Netz oberhalb der zweiten Sitzreihe schützt laut PSA die Passagiere vor verrutschender Ladung. Wahlweise 122 oder 150 PS starke Diesel mit Stopp-Start-Automatik sorgen für Vortrieb.

Im Citroen Jumpy nennt sich die Variante mit Doppelkabine, Bodenplatte aus Birkenholz und Klappsitzbank aus Kunstleder Eco VarioSpace. Peugeot bietet die größere Variabilität im Expert TwinCab Eco an. "Der Peugeot Expert TwinCab Eco ist eines unserer beliebtesten Nutzfahrzeuge", sagt Steffen Raschig, Geschäftsführer bei Peugeot Deutschland. "Dass die zweite Sitzreihe in der Doppelkabine nun umklappbar ist, macht ihn für unsere Kunden aus Handwerk und Gewerbe besonders praktisch und noch besser einsetzbar." Sowohl der Jumpy als auch der Expert mit Klappbank beginnen preislich bei 28.750 Euro netto.