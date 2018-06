Zusammen mit dem Caravan-Spezialisten Knaus Tabbert will der bayerische Hersteller ab 2019 Wohnmobile auf TGE-Basis auf die Straße bringen. Laut MAN habe man dazu nun eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach liefert MAN ab 2019 TGE-Fahrgestelle an Knaus Tabbert. Auf dieser Basis entstehen dann im Knaus Tabbert-Werk im bayerischen Jandelsbrunn Reisemobile. Auf dem diesjährigen Caravan Salon in Düsseldorf (25.8. bis 2.9.) werden laut MAN schon erste Fahrzeuge aus der Co-Produktion zu sehen sein.