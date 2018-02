Einen Konsens zu finden, ist keine einfache Sache – das bewies eine Konferenz zum Thema alternative Antriebskonzepte auf der Fachmesse Solutrans in Lyon einmal mehr: sechs Marken, sechs Meinungen.

Volvo hat sich dabei klar positioniert: Die Schweden setzen auf die Gas-Karte. Über zehn Jahre haben die Techniker in Göteborg die Palette vom Hybrid über den elektrischen Antrieb bis hin zu CNG, LNG, Dual Fuel und DME (Rapsmethylesther) getestet. Mats Franzén, Produktmanager Motoren- und Fahrzeugstrategie, stellte kürzlich den Erdgasantrieb als beste Wahl dar.

CNG-Truck kann in den Niederlanden wirtschaftlich eingesetzt werden

Volvo setzt auf einen gemischten Betrieb mit Erdgas als Treibstoff und Diesel als Zündmittel, was wiederum Adblue zur Abgasreinigung nötig macht. Damit spart man sich bei den 13-Liter-Triebwerken aber den aufwendigen Umbau auf Fremdzündung. Henrik Persson, Geschäftsbereichsleiter bei Volvo Trucks, betonte, dass die neuen LNG-Volvo im Vergleich zu Diesel-Lkw mit gleicher Leistung deutliche Vorteile bei den CO2-Emissionen und der Laufruhe aufweisen, ohne Abstriche bei der Sicherheit machen zu müssen. "LNG hat eine höhere Entzündungstemperatur als Diesel, es ist weniger brennbar, es riecht nicht und es ist nicht ölig", beschwörte der Volvo-Mann die Vorzüge des tiefkalt gespeicherten Gases. Ob die Fahrzeuge wirtschaftlich sinnvoll eingesetzt werden können, bestimmen die regionalen Lärm- und Zufahrtslimits und die Kraftstoffkosten.

So kann ein leiser CNG-Truck trotz höherer Anschaffungskosten in den Niederlanden wirtschaftlich eingesetzt werden, während er in Deutschland in puncto TCO hinter dem Diesel rangiert. Weltweit gesehen sieht Volvo dank ausreichender Rohstoffreserven eine blühende Zukunft für den Erdgas-Lkw. Daimler spielt die Gas-Karte derzeit nur mit dem Kommunal-Lkw Econic. Laut eines führenden Lkw-Managers sei man allerdings bereit, mit einem modifizierten "Weltmotor" OM 471 auf einen möglichen Gas-Boom zu reagieren. Alternativen zum Diesel sieht man in Stuttgart vorzugsweise im elektrischen Antrieb. Voll elektrifizierte Verteiler-Lkw laufen in Kundenhand bereits erfolgreich ihre ersten Praxiskilometer. Die Feldversuche mit dem eCanter der japanischen Tochter Fuso mündeten zuletzt in dessen Markteinführung auch in Europa. Mittelfristig soll Fuso im Daimler-Verbund zur reinelektrischen Marke avancieren. Auf der Solutrans-Messe fehlten beide Elektro-Lkw.

Tankstellen-Infrastruktur entscheidend für Erdgastrucks

Iveco wiederum steht seit vielen Jahren konsequent hinter dem Erdgasantrieb. Vorstandschef Pierre Lahuette wird nicht müde, alle Vorteile des LNG/CNG-Konzeptes von Iveco zu preisen. Mit dem neuen Stralis NP 460 haben die Italiener das ausgereifteste Gas-Nutzfahrzeug, das es aktuell auf dem Markt gibt, im Portfolio. Das Management von Leistungsverlauf und die Synchronisation mit einem automatisierten Getriebe haben die Techniker perfektioniert. Als einziger Hersteller verkauft Iveco bislang beträchtliche Stückzahlen auch im Distributionsverkehr. So unterzeichnete der französische Spediteur Jacky Perrenot auf der Solutrans eine Bestellung über 250 LNG-Stralis. Bis 2020 will er gar mehr als 1.000 Erdgas-Lkw der Italiener einsetzen. Clement Chandon, Iveco-Manager für die Geschäftsentwicklung im Bereich Gas, erteilt dem E-Antrieb im Lkw eine klare Absage. "Sie müssen ein Diesel-Fahrzeug schlagen – und das ist extrem schwierig! Denn wir haben Jahr für Jahr Milliarden Euro investiert, um den Dieselmotor so gut wie möglich zu machen."

Entscheidend sei die Tankstellen-Infrastruktur. LNG sei eine machbare Lösung, eine Zapfsäule gebe pro Minute 150 Liter des Kraftstoffs ab. "In dieser Zeitspanne liefert sie mehr Energie als alle Tesla-Schnellladestationen in ganz Frankreich!", so Chandon. "Mit Strom verlieren Sie Nutzlast und Variabilität und Ihnen fehlt die Infrastruktur zum Nachladen. Dazu kostet der Truck dreimal so viel wie ein Diesel-Lkw. Ist ein E-Lkw also eine Alternative zu Diesel? Nein, tut mir leid, Mr. Musk! Das wird noch viele Jahre dauern. Nur CNG und LNG sind echte Alternativen", stellte Chandon fest.

