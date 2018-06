Die KEP-Branche boomt und der Markt bietet nicht zuletzt aufgrund des stetig steigenden Online-Handels viel Potenzial für mutige Unternehmer. Hier setzt das neue Fachbuch „Erfolgreich als KEP-Dienstleister“ an. Der Leitfaden für Gründer und Transport-unternehmer in der Kurier-, Express- und Paketbranche ist ein leicht lesbares Fachbuch. Er zeigt Existenzgründern, aber auch erfahrenen Zustellern auf, wie sie schrittweise ein Unternehmen aufbauen können – ohne mühevoll selbst alle Informationen zusammentragen zu müssen.



Checklisten, Tipps und Ansprechpartner auf einen Blick

„Erfolgreich als KEP-Dienstleister“ gibt den Lesern genau das Handwerkszeug an die Hand, um ihre Strategien und Pläne entsprechend umzusetzen. Der Leitfaden informiert unter anderem über Themen wie Fahrzeugbeschaffung, Steuern und Finanzen, Ladungssicherung, Verträge und Transportrecht. Es zeigt auf, wo Branchenneulinge weitere Unterstützung finden können und unterstützt darüber hinaus Firmenchefs, die richtige Richtung einzuschlagen oder aus einer Schieflage wieder auf Kurs zu kommen.



Jedes Kapitel zieht am Ende ein Fazit in Form eines Tipps und einer Checkliste. Ob Profi oder Neueinsteiger, das Buch von Nicole de Jong, Redakteurin der Fachzeitschrift KEP aktuell, und Michael Mlynarczyk, Geschäftsführer der MMK Frachtdienste GmbH, hilft geballtes Fachwissen um praxistaugliche Lösungen umzusetzen. So wird der Einstieg in die komplexe Welt der KEP-Branche leicht gemacht.



Das 248 Seiten starke Praxis-Handbuch „Erfolgreich als KEP-Dienstleister“ kostet 39.90 Euro und erscheint am 25. Juni 2018. Sichern Sie sich Ihr Exemplar unter: www.eurotransport.de/kep-buch