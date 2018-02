Ein Schwerpunkt in der neuen Ausgabe sind die neuen Baufahrzeuge von Mercedes-Benz. Neben einem Überblick der neuen Varianten hat sich die Redaktion Arocs und Atego im Fahrbericht zur Brust genommen. Außerdem wirft die neue Ausgabe einen Blick über den Tellerrand: Was gilt in China als Premium-Lkw? JMC, Dongfeng und Foton im Fahrbericht.

This article is from issueHere you find all articles from this issue