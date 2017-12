Um das starke Wachstum zu bewältigen, erweitert Go Express & Logistics Deutschland die Sortierkapazitäten und erhöht will zudem in Personal investieren. "Wir optimieren kontinuierlich unser Netzwerk, um trotz zunehmender Sendungszahlen individuelle Kundenbedürfnisse in gleichbleibend hoher Qualität erfüllen zu können", erklärt Go Deutschland Geschäftsführer Ulrich Nolte. Das wiederum erfordere Investitionen, "die Anpassung in der Preisstruktur möglich machen". Zum 1. Februar 2018 erhöhe Go daher die Preise um durchschnittlich 4,2 Prozent.

Derzeit baut Go das zentrale Sortierzentrum im hessischen Niederaula für mehr als zehn Millionen Euro aus. Das Erweitern des Zentral-Hubs sei nach dem vorausgegangenen Aus- und Neubau einiger dezentraler Regio-Hubs ein weiterer Schritt, um Transportwege zu optimieren. Zudem soll damit die Routenplanung flexibler sowie zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden.

Als weitere Kostentreiber identifiziert Go die steigende Nachfrage nach maßgeschneiderten Logistiklösungen, gestiegene gesetzliche Vorgaben sowie eine verbesserte Sicherheitstechnik in den Umschlagzentren. Nicht zuletzt seien auch die Ausgaben für Energieversorger und Versicherungen gestiegen.