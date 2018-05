Der südkoreanische Reifenhersteller stellt sich in Halle 6, Stand B010, fürs Sommergeschäft 2018 breit auf. Mit dem Kumho Ecowing ES 31 präsentiert das Unternehmen nach eigenen Angaben in puncto Laufleistung und Rollwiderstand den verbesserten Nachfolger des Ökoreifens Ecowing ES 01 KH 27. Der Reifen ist für die Kleinwagen- beziehungsweise Kompaktklasse entwickelt und in Größen von 14 bis 17 Zoll erhältlich. Gemäß der selbst auferlegten Umweltfreundlichkeit besitzen fast 70 Prozent der Reifen aus der Produktpalette laut Kumho eine B-Kennzeichnung in der Kategorie Rollwiderstand.

Hochleistungsreifen von 14 bis 20 Zoll

Das genaue Gegenteil hat der Hersteller mit den Modellen Ecsta PS 31, PS 71 und PS 91 präsentiert. Die Ecsta-Reifen bilden die sportliche Speerspitze der Südkoreaner. Mit einem hervor­ragenden Handling im Grenzbereich bewirbt Kumho seine Hochleistungsreifen. Die Reifen sind in allen gängigen Dimensionen von 14 bis 20 Zoll und Profilbreiten von 165 bis 305 Millimeter erhältlich.