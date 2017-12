Mit einer neuen Niederlassung für den Landverkehr im Güterverteilzentrum Bremen verdichtet Kühne + Nagel beispielsweise sein Landverkehrsnetzwerk im Nordwesten Deutschlands. Das Depot, das am Standort einer Kontraktlogistik-Anlage von Kühne + Nagel betrieben wird, nimmt den Betrieb zum 1. Januar 2018 auf. Es soll das bestehende Terminal in Oldenburg entlasten. Die Gesamtfläche des Depots beträgt etwa 3.500 Quadratmeter.

Des Weiteren ersetzt das Depot in Ilsfeld den bisherigen Standort in Freiberg am Neckar. Der Neubau hat eine Umschlagfläche von rund 5.300 Quadratmetern und liegt zwischen den beiden Autobahnkreuzen A8/A81 sowie A81/A6 in der Nähe des GVZ-Umschlagterminals in Kornwestheim. Er befindet sich in unmittelbarer Nähe eines von Kühne + Nagel betriebenen Kontraktlogistik-Standorts. Die Standorte in Bremen und Ilsfeld sind in das IDS-Netzwerk und in das internationale Landverkehrsnetzwerk von Kühne + Nagel integriert.

"Wir stärken damit unsere Präsenz in Baden-Württemberg und Nordwestdeutschland, zwei wichtige Wachstumsregionen", erklärt Nicholas Minde, der als Mitglied der Geschäftsleitung von Kühne + Nagel Deutschland für den Bereich Landverkehr zuständig ist.