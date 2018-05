Die Partner LOG-IT Club, VVWL und das Land NRW wollen mit dem Kompetenznetz Logistik.NRW nach eigenen Angaben neu durchstarten und vor allem KMU bei der Digitalisierung und der Innovationsfähigkeit unterstützen. Der bereits eingesetzte Strukturwandel und die absehbaren Veränderungen durch Digitalisierung und Globalisierung der Logistikbranche haben demnach zur Gründung des Kompetenznetzes beigetragen. Ziel des Projekts sei es, den Standort NRW zu stärken. Laut den Managern des Kompetenznetzes, Peter Abelmann und Dr. Christoph Kösters, seien Information und Kommunikation wichtige Säulen des Projekts. "Die Logistik in NRW darf sich in den kommenden drei Jahren auf einige Neuigkeiten und Innovationen auch in unseren Formaten freuen", erklärten sie.