Mit der Kapazitätserhöhung bietet der Operateur nach eigenen Angaben nun zwei Abfahrten in Richtung Nord-Süd an allen Wochentagen an, der Versandtag Samstag ab Duisburg bleibt unverändert bestehen. In der Gegenrichtung bestehen zukünftig von Montag bis Donnerstag zwei Abfahrten pro Verkehrstag, freitags, samstags und sonntags je eine. Alle transportierten Einheiten erreichen die Frühfähren am Folgetag am Terminal Baltic Rail Gate nach Malmö und Trelleborg in Südschweden.





Bereits im Oktober war die Verkehrsfrequenz schon erhöht worden, von sechs auf neun Zugabfahrten pro Woche und Richtung. Die seit 1998 bestehende Verbindung sei "ein Paradebeispiel für ein überaus nachhaltiges Angebot einer intermodalen Verbindung auf einem bedeutenden nationalen Transportkorridor mit internationaler Ausrichtung in Richtung Skandinavien", sagt Peter Dannewitz, Leiter Vertrieb bei Kombiverkehr.





Im Weiterleitungsverkehr per Fähre ab Lübeck-Skandinavienkai sind laut dem KV-Operateur auch Helsinki, Kotka und Turku in Finnland sowie Ventspils in Lettland erreichbar. Umfuhren zu den Lübecker Hafenteilen Nordlandkai, Seelandkai, Dänischburg und Lehmannkai werden im Kundenauftrag organisiert, innerhalb Schwedens und Norwegens nutzt Kombiverkehr das Netzwerk der Green Cargo beziehungsweise der Cargo Net.