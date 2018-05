Kombi-Operateur übernimmt ERS Railway

Hupac steigert Verkehrsvolumen um 3,5 Prozent

In ihrer Jahresbilanz 2017 verzeichnet die Schweizer Hupac Gruppe ein Plus von 3,5 Prozent beim Verkehrsvolumen und ein ebenso großes Ergebnisplus. Gleichzeitig gibt das Unternehmen die Übernahme von ERS Railway, inklusive dessen Beteiligung an dem Eisenbahnverkehrsunternehmen Boxx-Press, bekannt.