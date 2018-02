KEP-Kongress 2018

Das Programm zum KEP-Kongress

Zum KEP-Kongress am 27. Juni 2018 versammelt sich das Who is Who der KEP-Branche. Die Teilnehmer erwartet ein ausgefeiltes Programm unter dem Motto „Digitale Transformation und innovative Technik auf der letzten Meile“ mit namhaften Referenten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Lesen Sie hier das Programm im Einzelnen: