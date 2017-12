Die Zustellung an den Endkunden steigt laut BIEK in der Weihnachtszeit um bis zu 30 Millionen Sendungen auf knapp 290 Millionen Sendungen im Vergleich zu 2016. Zu Spitzenzeiten werden demnach mehr als 15 Millionen B2C-Sendungen an einem einzigen Tag befördert. Dazu beschäftigen die Unternehmen laut dem Verband rund 25.000 zusätzliche Kuriere in der Weihnachtszeit.

Für das Gesamtjahr sei mit mehr als 3,3 Milliarden Sendungen und einem Umsatzanstieg auf mehr als 19 Milliarden Euro zu rechnen. Das ergab eine Marktanalyse im Auftrag des BIEK.