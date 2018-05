Besondere drei Tage sollen es werden, wenn am Jubiläumswochenende Unimog diverser Baujahre und Baureihen nach Gaggenau rollen. Knapp 500 Enthusiasten haben laut Veranstalter ihr Kommen bereits angekündigt und werden die Festmeile in eine Bühne der Nutzfahrzeuggeschichte verwandeln. Zudem unterstützen etwa 30 Partner aus Region und Industrie die Feierlichkeiten. Mercedes-Benz Special Trucks wird dabei als Hauptsponsor die aktuellen Unimog-Baureihen auf dem Museumsparkplatz ausstellen. Daimler-Trucks-Chef Martin Daum hat die Schirmherrschaft über die Feierlichkeiten übernommen und wird am Jubiläumswochenende auch vor Ort sein.

"Eine wunderbare Erinnerung an 25 Jahre außergewöhnliches Engagement und Begeisterung für das bekannteste Nutzfahrzeug der Welt soll das Fest werden", betont Rainer Hildebrandt, Erster Vorsitzender des UCG, der mit über 6.600 Mitgliedern den größten Markenclub von Mercedes-Benz Classic darstellt.

Special-Trucks-Gelände Ötigheim öffnet seine Tore

Das Programm wird einige Highlights umfassen: So gibt es an allen drei Tagen seltene Einblicke in das Mercedes-Benz Special Trucks Vorführgelände Ötigheim, zu welchem Shuttlebusse verkehren; in der neu errichteten Werkstatt des Unimog-Museums wird ein Boehringer-Unimog unter den Augen der Besucher zerlegt und wieder zusammengebaut; eine Fotoschau blickt auf die Geschichte des Unimog-Clubs; ehemalige Versuchsingenieure berichten an ausgewählten Strecken im Murgtal von Unimog-Erprobungen der Vergangenheit und vieles mehr. Richtig Staub aufwirbeln werden Rallye-Teams mit Ihren hochgezüchteten Rennmaschinen auf Unimog-Basis. Hier wird auch Rennfahrerin Ellen Lohr mit von der Partie sein.

Das gesamte Wochenende über sorgt der FV Bad Rotenfels im Festzelt des UCG für das leibliche Wohl der Besucher. Natürlich haben die Veranstalter auch an die Fußballfans gedacht, beginnt doch an diesem Wochenende die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland.

Anmeldung mit Unimog

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des UCG. Besucher, die mit dem eigenen Unimog am Jubiläumstreffen teilnehmen wollen, finden dort auch die Anmeldeunterlagen.