Tag der Logistik - Kneipe statt Regallager

Am 19. April ist bundesweiter "Tag der Logistik“. Unternehmen wollen der interessierten Öffentlichkeit einen Einblick in logistische Prozesse vermitteln. Ich selbst erkläre den "Verbrauchern" im Rahmen einer Lesung, wie das Bier in die Kneipe kommt.