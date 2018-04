Das erstmals auf der IFAT vorgestellte Modell Gergen TAK Adonis 6.0 verfügt neben einer kompletten Feuerverzinkung unter anderem über eine optionale Smartphone-Steuerung sowie ein Aluminium- oder Edelstahl-Designpaket.

Absetzkipper ohne Ketten

Zudem zeigt das saarländische Unternehmen an den Messeständen 813/9 und 813/11 auf dem Freigelände der IFAT die Absetzkipper-Variante TAK OK (ohne Ketten) in einer Schweizer Ausführung. Hierbei handelt es sich um einen Absetzkipper, der das Aufnehmen der Mulden ohne das Einhängen von Ketten ermöglicht.