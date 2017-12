Der Containerzug fährt laut Hupac montags, mittwochs und freitags vom DUSS-Terminal in Kornwestheim ab. Dienstags, donnerstags und samstags erfolge die Rückfahrt vom CTT-Terminal in Rotterdam. Das unabhängige und schienenbasierte Containershuttle "Port-Shuttle" übernehme am Rotterdamer Hafen zudem den Austausch von Containern mit den Deepsea-Terminals auf der Maasvlakte.

"Die neue Verbindung ermöglicht es uns, uns auch an maritime Kunden zu wenden", erklärt Peter Weber, Geschäftsführer Corporate Development bei Hupac. Die maritime Hinterlandlogistik sei ein Markt mit enormem Potenzial.